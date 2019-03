Vijf tips voor dit weekend: Barbara Dex, sterrenkijken en Pianofest Lieke D'hondt

15 maart 2019

13u53 0 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

R-Oh-de loperweekend in Sint-Niklaas

Fans van mode kunnen zaterdag en zondag terecht in het Sint-Niklase stadscentrum. De lokale handelaars rollen de rode loper uit en tonen hun nieuwste collecties. Er is een modewandeling en veel handelaars houden extra acties. Op zaterdag kan je naar hartenlust shoppen tussen 10 en 18 uur, op zondag tussen 14 en 18 uur. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be.

PianoFest in Sint-Niklaas

De Stadsschouwburg en De Salons in Sint-Niklaas verwelkomen dit weekend enkele getalenteerde pianisten. Onder meer de Zuid-Koreaanse pianist Mi-Joo Lee, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, is er te gast. Tickets zijn nog verkrijgbaar op www.pianofest.be.

Sterrenkijken in stadspark Aalst

Wie al eens graag naar de hemel tuurt, kan zaterdag terecht in het Stadspark van Aalst. Aan het kaartershuisje organiseert de Aalsterse Vereniging voor Sterrenkunde Murzim een sterrenkijkdag. Je kan er een blik werken door een telescoop of een verrekijker en krijgt er een deskundige uitleg over sterrenkunde, ruimtevaart en klimaat. Bij slecht weer is er een vervangprogramma. Meer info op www.murzim.be.

Mega Rommel Markt in het Waasland

De Waasland Expo Hallen in Temse vormen het decor voor de ‘Mega Rommel Markt’, de grootste overdekte rommel- en brocantemarkt in het Waasland. Zowel op zaterdag als op zondag kan je er telkens van 9 tot 17 uur terecht bij meer dan 250 standhouders voor antiek, brocante en ‘rommel met iets meer’. De toegangsprijs bedraagt 2,5 euro. Alle info op www.waaslandexpohallen.be.

Dollymentary: Barbara Dex en Gunther Verspecht in Lokeren

Muzikanten Barbara Dex en Gunther Verspecht kruipen opnieuw in de huid van countryartiesten Dolly Parton en Kenny Rogers. In een akoestische setting grasduinen Barbara en Gunther door de countryhits in het Cultureel Centrum Lokeren. Het concert Dollymentary begint zaterdag om 20.15 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn nog steeds verkrijgbaar via Cultureel Centrum Lokeren. Meer info op ccl.lokeren.be.