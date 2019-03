Vijf tips voor dit weekend: Aalst carnaval, Bevers spotten en Laura Lynn Jeroen Desmecht

01 maart 2019

23u26 0 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

STEKENE: CCR-coverband ‘Cosmo’s Foger-T’

CCR-Leadzanger en muzieklegende John Fogerty kan je deze zomer bewonderen op TW Classic. Voor wie zo lang niet kan wachten, brengt de Belgische band Cosmo’s Foger-T (met twee ex-leden van The Scabs) de legendarische sound van CCR deze zaterdag naar het Gildenhuis in Stekene. De band rond drummer en zanger Franky Saenen (The Scabs, The Kids, De Mens) gaat voor het ruigere werk van CCR, maar ook klassiekers zoals ‘Have you ever seen the rain? ‘ en ‘Bad moon Rising' passeren regelmatig de revue. Stijlvolle sound, opzwepende gitaren én soulvolle zanglijnen: een hommage aan de grootmeesters van de rock -n’-roll. Het voorprogramma is dan weer een thuismatch voor de mannen van The Boll Weevils. Afspraak om 20 uur. Kaarten aan 10 euro bij Café ‘t Anker, Van Hoye Vastgoed, Bistro Bon Bini en de Standaard Boekhandel. Meer informatie vindt u op www.srbc.be.

LOKEREN: Beverwandeling met gids in het Molsbroek

Het grootste knaagdier van Europa is terug van weggeweest: 150 jaar geleden was de bever zo goed als uitgestorven door de jacht. Vandaag leven er in Vlaanderen enkele honderden bevers. Zes jaar geleden vond de bever ook de weg terug naar het Waasland. In het natuurreservaat ‘Molsbroek’ in Lokeren kan u er zondag onder begeleiding van een gids alvast een paar proberen spotten tijdens de Beverwandeling. De waterlopen en moerasbossen in de streek vormen namelijk de ideale habitat voor het knaagdier. Afspraak met gids Marieke Coussens om 14.30 uur aan het bezoekerscentrum. De wandeling is gratis. Groepen geven best vooraf al een seintje op info@vzwdurme.be.

SINT-NIKLAAS: Circus op de Ster

Circus Barones slaat haar tenten dit weekend voor de vierde maal op in Sint-Niklaas. Op het provinciaal domein De Ster kan je zaterdag (15 uur tot 17 uur) en zondag (11 uur tot 13 uur) terecht voor een heus sprookjescircus. Dit jaar brengt Circus Barones het spektakel ‘Surprise’: een voorstelling geïnspireerd door de sprookjes van Disney. Lees: vliegende tapijten, innovatieve lichttechnieken en een knotsgekke taxi. “We brengen onder meer een unieke act, voor de eerste keer in België, met vier jonge Hongaarse dames die hoog in de nok van het circus op een draaiende carrousel een adembenemend spektakel uitvoeren”, klinkt het. Het terrein naast de Heidebaan (N70) is toegankelijk via de parking van De Ster aan de Vossekotstraat. De voorstelling loopt nog tot en met zondag 10 maart. Tickets vanaf 15 euro, te koop aan de kassa van het circus vanaf één uur voor elke voorstelling. Betalen kan contant en met bancontact. Meer informatie vindt u op www.circusbarones.com.

GENT: Lang leve de muziek en Laura Lynn

In de Sint-Pietersabdij in Gent loopt momenteel de expo ‘Lang leve de muziek’: een eerbetoon aan de voorbije decennia van de Nederlandstalige popmuziek. Op zondag 3 maart komt Laura Lynn langs voor een optreden. De ‘Schlagerkoningin’ kreeg de liefde voor het Nederlandstalige lied met de paplepel mee van haar ouders en grootouders. Ondertussen is Laura Lynn met hits als ‘Je hebt me 1000 maal belogen’ en ‘Casanova’ een gevestigde waarde in Vlaanderen, Nederland en zélfs Zuid-Afrika. Sfeer voor jong en oud gegarandeerd dus. De voorstelling ‘Lang leve de muziek’ loopt van vrijdag 5 oktober 2018 tot zondag 9 juni 2019, en is alle dagen (behalve maandag) open van 10 uur tot 18 uur. Het optreden van Laura Lynn deze zondag gaat om 17 uur van start. Toegangstickets voor de expo kosten 14 euro. Kinderen jonger dan zes mogen gratis binnen. Meer informatie op www.langlevedemuziek.be.

AALST: Carnaval

Voorstander of niet, feit is dat Aalst carnaval jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar de Ajuinenstad lokt. Zondag gaat dit unieke volksfeest - erkend door UNESCO als immaterieel erfgoed - van start. Actuele thema’s, scherpe satire, ‘oilsjterse’ carnavalsliedjes en natuurlijk de pracht en praal van de verschillende wagens. Bovendien gaan zondag ook de opnames van ‘FC De Kampioenen 4: Viva Boma!’ van start tijdens Aalst Carnaval. Ook de Kampioenen zullen in de bekende carnavalstoet meerijden op een eigen praalwagen. Vindt u dit allemaal te frivool, of komt u uit Dendermonde? Blijf dan gerust thuis. Wie er zondag wel stevig in wil vliegen, verwachten we om 13 uur aan het Statieplein. Kostprijs? Helemaal gratis. Meer informatie vindt u op www.aalstcarnaval.be.