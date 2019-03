Vijf personen betrapt met drugs bij controle in stationsomgeving Kristof Pieters

15u40 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft donderdagavond een grootschalige controle georganiseerd in de stationsomgeving. De actie was gericht tegen drugs en overlast in en rond het station van Sint-Niklaas. Op hetzelfde ogenblik werden verkeerscontroles uitgevoerd in de stad.

De politie controleerde in totaal 54 reizigers komende van 5 treinen en 9 bussen en van personen die rondhingen in en rond het station. Deze personen werden onderworpen aan een controle, al dan niet met behulp van een drugshond. Hierbij trof de politie bij 5 personen drugs aan. Deze drugs werd in beslag genomen. Het gaat om marihuana, hasj, heroïne, salvia en ketamine.

De politie stelde ook proces-verbaal op voor een man die zonder identiteitsbewijs op de bus zat. Deze persoon gaf een adres op dat niet strookte met zijn effectieve woonplaats. Na controle gaf hij aan te hebben gelogen omdat hij te veel boetes zou openstaan hebben.

Twee personen werden bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf. Zij kregen een bevel tot het verlaten van het grondgebied van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De politie haalde 105 voertuigen uit het verkeer en onderwierp de chauffeurs aan een grondige controle. Eén persoon reed onder invloed van alcohol. De politie trok zijn rijbewijs in voor 15 dagen. Nadien bleek deze 28-jarige man uit Gent alsnog in zijn voertuig te zijn gestapt. De politie haalde deze dronken man nogmaals uit het verkeer en liet zijn voertuig takelen. Eén persoon was niet in het bezit van een rijbewijs. De politie plaatste verder ook nog een wielklem op een voertuig dat niet verzekerd was.

In de toekomst zal de politie nog meer gaan inzetten op een veilige stationsomgeving door dagelijks te patrouilleren en zowel kleinere als grotere acties te organiseren.