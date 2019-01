Vijf fietsen gestolen uit garagebox Kristof Pieters

01 januari 2019

In de Merlanstraat in Sint-Niklaas werd maandagmiddag rond 15.30 uur een inbraak vastgesteld in een garagebox. Daaruit verdwenen maar liefst vijf fietsen. De politie kon intussen al één fiets recupereren en heeft ook al een verdachte in het vizier. Rond 17 uur werd ook nog een inbraakpoging vastgesteld in de Koutermolenstraat. Er waren steeksporen aan de deur maar de dieven zijn niet binnen geraakt.