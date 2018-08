Vijf bestuurders lopen tegen de lamp 14 augustus 2018

Bij politiecontroles het voorbije weekend zijn vijf bestuurders betrapt op dronken rijden. De alcoholcontroles vonden plaats in de Sint-Antoniusstraat, de Dendermondse Steenweg en de Bellestraat. De politie controleerde in totaal 307 bestuurders. Twee bestuurders bevonden zich in de 'alarmfase'. Zij moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur en kregen een boete van 179 euro. Drie bestuurders legden een positieve ademtest af, twee van hen moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Van de overige bestuurder trok de politie het rijbewijs onmiddellijk in voor 15 dagen. Die bestuurder had 2,12 promille alcohol in het bloed en zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Daarnaast schreef de politie nog pv's uit voor een inbreuk op het voorlopig rijbewijs, het rijden in de verboden richting en het gebruik van de gsm achter het stuur. Die bestuurder kreeg een boete van 116 euro. (JVS)