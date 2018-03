Vier scholen krijgen 45.000 euro stadsgeld om speelplaatsen te vergroenen 22 maart 2018

Vier Sint-Niklase basisscholen krijgen in totaal 45.000 euro van de stad om hun speelplaats groener en speelser te maken.





Vorig jaar lanceerde het stadsbestuur voor het tweede jaar op rij een oproep naar de basisscholen om hun speelplaatsen te vergroenen. Vier scholen gingen actief aan de slag om een plan op te maken en betrokken de leerlingen, leerkrachten tot zelfs de ouders. De Sint-Catharinaschool De Zwaan in Sinaai, Freinetschool De Ark, Berkenboom Heistraat en De Fontein kunnen daardoor rekenen op elk 11.250 euro. "We willen scholen motiveren om hun speelplaatsen om te vormen tot kwaliteitsvolle buitenruimte", stelt schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). "De gemiddelde speelplaats is vaak grijs, vlak, monotoon en weinig prikkelend. Bij investeringen wordt ook te vaak gekozen voor dure speeltuigen waar kinderen 'om beurt' eens op mogen spelen. Daarom richten we ons naar scholen die ervoor kiezen om het anders aan te pakken. En meteen denken deze scholen ook na over het openstellen van de speelplaatsen buiten de schooluren."





Dat het mooie resultaten oplevert, blijkt onder meer in basisschool Driegaaien van de Broederschool in de Driegaaienstraat. Daar werd vorig jaar een braakliggend terrein omgevormd tot een nieuwe, groene en avontuurlijke speelruimte.





Ook de Sint-Catharinaschool De Zwaan in Sinaai laat een braakliggend stuk grond omvormen door de afdeling tuinbouw van VTS. (JVS)