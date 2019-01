Vier graden? Geen probleem voor deze ijsberen: "Dit geeft een kick" Tiende Wase IJsberenduik op De Ster met zo'n 900 deelnemers JVS

13 januari 2019

16u18 0 Sint-Niklaas Echt ijsberenweer was het niet, zondagmiddag op recreatiedomein De Ster, met een temperatuur van tien graden. Enkele regenbuien en vooral een strakke, koude wind zorgden wel voor zowat negenhonderd verkleumde lijven op het strand van het domein, waar de tiende Wase IJsberenduik plaatsvond. Gelukkig was de watertemperatuur van 4 graden wél ideaal voor de ijsberen. De meest gehoorde motivatie om in het frisse water te duiken: "De kick, daar doen we het voor!"

De Wase IJsberenduik was aan zijn tiende editie toe. Zo'n negenhonderd deelnemers haalden speciaal voor dat jubileum nog eens op hun zomers badkostuum uit de kast. Uiteraard waren er opnieuw een pak fijn en origineel verklede ijsberen van de partij. Een duik in een vijver in de winter is ook een beetje carnaval. En de organisatie reikt ook prijzen uit aan de meest opvallend geklede badgasten.

Feest

Om 14.30 uur was er eerst de kinderduik, voor kinderen tussen 7 en 14 jaar. Vanaf 14.45 uur mochten de volwassenen het strand op om zich met een collectieve warming-up voor te bereiden op hun duik. Om 15 uur klonk het startschot, deze keer begeleid door vlammenwerpers. “Bij deze tiende editie mag het toch iets feestelijker", klonk het.

Het was niet echt koud zondagmiddag. De thermometer wees immers 10 graden aan, maar de strakke wind beukte toch stevig in op de winterwitte lijven. Een duik in het frisse water bracht echter verlichting. "Je hebt het echt warmer als je uit het water komt. Het doet enorm veel deugd eigenlijk. Het geeft een kick, zo'n winterduik", klonk het bij vele deelnemers.

Met een winterdorp op het strand met veel winterse drankjes en dj Icebear werd er ook gedacht aan de liefhebbers van de après-duik. Kortom, een ideale middag om met een fris hoofd de feestperiode af te sluiten. Na deze ijsberenduik is meteen ook de drukke, winterse evenementenperiode in Sint-Niklaas achter de rug. Stilaan wordt het weer uitkijken naar de lente.