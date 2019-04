VIDEO. Vrachtwagens botsen in staart van file door wegenwerken op E17 Kristof Pieters

11 april 2019

09u38 4 Sint-Niklaas Twee vrachtwagens zijn donderdagochtend met elkaar in aanrijding gekomen in de staart van de file door wegenwerken op de E17 in Waasmunster. De ravage is groot en drie rijstroken zijn versperd.

Het ongeval gebeurde iets voor negen uur ter hoogte van Sint-Niklaas-Centrum. Een vrachtwagenbestuurder had de staart van de file iets te laat opgemerkt en knalde op de achterkant van zijn voorligger. De oplegger, geladen met zakken textiel, scheurde door de klap volledig open. De bestuurderscabine van de aanrijdende vrachtwagen werd tot schroot herleid maar als bij wonder kwam de chauffeur er zonder verwondingen vanaf.

Door het ongeval staat er momenteel een lange file op de E17 in de rijrichting van Gent. Sinds maandag zijn er werken aan de gang. Over een afstand van zo’n 8 kilometer tussen de grens van Sint-Niklaas en Waasmunster en de brug van de Neerstraat richting Gent wordt het asfalt over de volledige breedte van de weg vervangen. Net voorbij de oprit Sint-Niklaas-West wordt het verkeer op de hoofdrijbaan teruggebracht van drie naar twee versmalde rijstroken.