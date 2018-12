VIDEO: Sint-Niklazenaren schitteren in promotiefilmpje voor eigen stad JVS

07 december 2018

13u56 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft een nieuwe stadspromotiefilm gelanceerd. Het gaat om een stadsportret van acht minuten, waar een vijftiental ‘stadsmodellen’ aan meewerkten. De film zal onder meer op toeristische beurzen worden vertoond.

De voorbije nazomer vonden de opnames plaats voor de nieuwe stadspromotiefilm. Die is nu volledig klaar. Het gaat om een stadsportret van acht minuten met fraaie, wervende beelden van zowel de stadskern als de deelgemeenten Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. In die acht minuten passeren de meest aantrekkelijke plaatsen van Sint-Niklaas. Een groep van een vijftiental inwoners speelde mee in de film. Zij werden geselecteerd uit de grote groep stadsmodellen, waarvoor het stadsbestuur eerder dit jaar een oproep had gelanceerd.

Het bedrijf LeapForward uit Gent blikte de film in. “We wilden er een mooi portret van maken, een beetje in de stijl van een rubriekje uit ‘Man bijt Hond’, waarin verscheidene personages op pad zijn, elkaar tegenkomen en we telkens iemand anders verder volgen, op ontdekking in de stad of in de deelgemeenten. We hadden bij de voorbereiding heel wat locaties en ideeën die we graag in de film wilden integreren. Dat was een uitdaging, voor een film van acht minuten.”

De nieuwe stadspromotiefilm zal onder meer vertoond worden op de onthaalavonden voor nieuwe inwoners in het stadhuis en op verscheidene toeristische beurzen en workshops.