VIDEO: Recreatiedomein De Ster krijgt ‘waterbus’... Voor duikers! Afgedankte lijnbus maakt deel uit van oefenparcours voor duikers Kristof Pieters

14 maart 2019

16u39 0 Sint-Niklaas Sint-Niklaas heeft voortaan zijn eigen ‘waterbus’. Om een ritje te maken, moet men wel een duikpak aantrekken want de bus werd donderdag afgezonken op de bodem van de vijver van recreatiedomein De Ster. Daar zal de bus deel uitmaken van een oefenparcours voor duikers.

De vijver van het recreatiedomein De Ster is al enkele jaren een hotspot voor duikers. “Zowel de brandweer als het leger komen hier regelmatig oefenen”, zegt directeur Pieter Debaets. “Duikers komen van overal om hier te oefenen. Momenteel ligt er op de bodem van de vijver ook al een oude ziekenwagen en speedboot. We wilden het oefenparcours al een tijdje uitbreiden met iets attractiefs en deze oude lijnbus leek ons geknipt.”

Het gaat om een oude lijnbus die al dienst heeft gedaan heeft als oefenmateriaal voor brandweer en politie. Het afgedankte voertuig van 8 ton werd donderdagochtend afgezonken naar het diepste punt van de vijver, op zo’n 10 meter onder het wateroppervlakte. “Hier zijn heel wat voorbereidingen aan vooraf gegaan”, vervolgt Debaets. “De bus is uiteraard volledig gestript, maar ook ontvet en ontdaan van batterijen en olie. We willen immers zeker niet dat de waterkwaliteit van onze vijver hierdoor zou aangetast worden.”

Het afzinken van de bus gebeurde door het leger zelf. Ook het duikteam van de brandweer leverde ondersteuning. Het gevaarte werd eerst met een grote kraan in het water gehesen. Er werden opblaaskussen gebruikt zodat de bus bleef drijven waarna ze met een bootje naar de finale ligplaats werd getrokken. De operatie verliep zonder enig probleem.

“In de nabije toekomst gaan we er ook nog een bushokje bijplaatsen”, lacht Pieter Debaets. “De bus moet nu eerst een tijdje op de bodem liggen en zich ‘zetten’. Na een paar maand zullen alle oefenobstakels dan met touwen aan elkaar worden verbonden zodat er een echt parcours ontstaat. We willen op die manier het recreatiedomein attractiever maken voor duikers. Ook individuele duikers zijn hier namelijk welkom. We krijgen nu al regelmatig groepen en die komen uit heel Vlaanderen. Uiteraard mag er niet zonder begeleiding worden gedoken en moet men wel over de vereiste kwalificaties beschikken alvorens hier te komen duiken.”

Het leger en de brandweer zijn intussen al vaste klant bij het recreatiedomein. “De bus is ook voor hen erg interessant om oefening te organiseren. We zijn wel niet van plan om nog meer grote voertuigen te laten afzinken, want het mag ook geen onderwaterautokerkhof worden. Ik hoor van duikers veel positieve reacties over ons duikparcours. De zichtbaarheid is hier blijkbaar heel goed en er zitten weinig algen in het water. Met deze nieuwe ‘onderwaterattractie’ willen we ons dan ook nog meer gaan profileren als duiklocatie.”