VIDEO. “Kunnen we binnenkort alleen nog in onze eigen tuin rijden met de oldtimer?”: tientallen Wase eigenaars in rouwstoet met actie ‘Red de oldtimer’ Joris Vergauwen

14 april 2019

16u05 0 Sint-Niklaas Vele tientallen eigenaars van oldtimers uit het Waasland hebben zondagmiddag actie gevoerd omdat hun geliefde hobby in het gedrang komt. Steeds meer steden en gemeenten voeren immers een lage-emissiezone in. In een lange rouwstoet reden de oldtimers van Sint-Niklaas naar Temse.

Zowel in Oost- en West-Vlaanderen, Limburg als Antwerpen vonden dit weekend acties ‘Red de oldtimer’ plaats. Ook in het Waasland, waar zondagmiddag vele tientallen eigenaars van oldtimers aan begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas hadden afgesproken. Rond 14 uur vertrokken ze in een lange colonne richting De Zaat in Temse. “We houden een rustige manifestatie, zonder rebels gedrag. De deelnemende oldtimers hebben zwarte rouwlintjes. We zijn dan ook in rouwstemming, maar toch proberen we ons ook positief te laten zien, als liefhebbers. Van mensen die ons voorbij zien rijden, krijgen we immers een glimlach, in plaats van de verwijtende vinger van politici, die op makkelijke wijze pogen munt te slaan uit de eco-problematiek”, klinkt het.

Het zit de eigenaars van oldtimers hoog. Door de invoering van een lage-emissiezone in steeds meer steden en gemeenten is hun hobby bedreigd. “Het is pure hypocrisie. Als ik met mijn zogezegd verschrikkelijk vervuilende oldtimer door Antwerpen rijd, lijkt het alsof ik doden op mijn geweten heb. Maar als ik daarvoor 180 euro per jaar betaal, is het perfect mogelijk, 24 op 24 en 7 op 7. Het gaat puur om geld. Bovendien is het totaal onzinnig: maximaal 1 à 2 keer per maand maken we eens een ritje, áls het goed weer is”, stelt Guy Van de Weyer uit Melsele, eigenaar van een Jaguar MK II uit 1960.

Mobiel erfgoed

Ook Peter Formesyn uit Belsele reed zondagmiddag mee met zijn VW Kever uit 1981. “Ik hou van erfgoed, en het mobiel erfgoed heeft ook bestaansrecht. Het wordt steeds meer scheef bekeken, wat erg jammer is. Wat kunnen we binnenkort nog doen? Nog net in onze eigen tuin een ritje maken met onze oldtimer?”

“Qua uitstoot verwaarloosbaar”

De organisatoren van de ‘Red de oldtimer’-actie betreuren dat hun hobby wordt geviseerd. “Laat het eerst en vooral duidelijk zijn dat de productie van een auto het meest vervuilende is in het leven van de wagen, niet het rijden. Komt daar bij dat het aantal oldtimers in Vlaanderen én het totaal aantal kilometers dat ze rijden zodanig klein is dat ze op vlak van uitstoot verwaarloosbaar zijn. Desondanks worden wij als minderheid geviseerd.”

“Emotionele waarde”

“Voor sommige mensen is hun oldtimer een erfstuk met veel emotionele waarde. Velen van ons hebben ook vele uren werk én heel veel geld in hun auto’s gestoken, dat dus niet naar buitenlandse autobedrijven is gegaan maar naar de lokale economie. We hebben vriendschappen opgebouwd op beurzen en evenementen. En met onze hobby steunen we ook het lokale toerisme. Dat mag toch allemaal niet verdwijnen?”

Christof Van Krinkelen (40) uit Kemzeke kan het zich niet voorstellen dat hij niet meer zou mogen rijden met zijn geliefde VW-oldtimers. “Ik ben daar echt bang voor. Ik ben al 25 jaar gepassioneerd bezig met mijn oldtimers. Ik heb er nu drie. Het is fantastisch om een ritje met de familie te maken op zondag. Waarom? Die geur, het plezier, de sympathie die je krijgt van andere weggebruikers, de nostalgie en het avontuur met het gezin: dat alles maakt het zo mooi.”