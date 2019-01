VIDEO: Jongeren Berkenboom krijgen applaus voor filmpje tegen racisme: “Willen negativiteit bestrijden met campagne #Jijhoorthierthuis9100" JVS

11 januari 2019

10u56 0 Sint-Niklaas Jongeren van Berkenboom Humaniora hebben een filmpje ingeblikt tegen racisme, voor een wedstrijd van Unia. Het werd bij de beste vijf verkozen van 119 inzendingen. Ze maken er een heuse campagne van, onder de noemer #Jijhoorthierthuis9100, waarvoor ze inspiratie haalden bij het tv-programma ‘Make Belgium Great Again’. “In heel Sint-Niklaas willen we onze boodschap tégen negativiteit uitdragen.”

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, lanceerde in het najaar een wedstrijd met als thema ‘Wat zou jij tegen racisme doen in je gemeente als jij de burgemeester was?’. Daarbij werden leerlingen uitgedaagd om een video te maken van exact 1 minuut. De jury was erg onder de indruk van het werk van de jongeren van Berkenboom, die deze week ook werden uitgenodigd op de ‘One Minute Awards’ in Kazerne Dossin in Mechelen. Hun filmpje eindigde in de top 5 van de 119 inzendingen uit heel Vlaanderen. Thomas, Helene, Charlotte, Sien, Kenitra, Marie en Elisa van het vierde middelbaar van Berkenboom Humaniora vertegenwoordigden er de school.

“Onze boodschap uitdragen”

“We hebben eigenlijk een hele campagne uitgewerkt voor Sint-Niklaas. We willen mensen rechtstreeks en positief aanspreken. Negativiteit willen we bestrijden met ‘je hier welkom voelen’. Om onze boodschap te verspreiden, hebben we stickers gemaakt met een zelfontworpen foto en de tekst #Jijhoorthierthuis9100, met een link naar onze Facebookpagina met meer info. We willen een stad waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen praten met elkaar, waar we niet vervallen in vooroordelen maar elkaar met een open blik ontmoeten. Een stad waar problemen benoemd mogen worden, maar waarbij we samen aan de slag gaan op naar oplossingen te zoeken. Welke cultuur, achtergrond of geaardheid je ook hebt, iedereen is uniek, iedereen hoort erbij. Jij hoort hier thuis, daar komt het op neer. We geloven dat je via preventie het hoofd en het hart van de mensen kan bereiken. In heel Sint-Niklaas willen we onze boodschap uitdragen.”

Hun inspiratie haalden ze op televisie. “Het programma ‘Make Belgium Great Again’ zette ons aan het denken. Daarin werden ook posters verspreid en werd een promoteam opgericht. Zo hebben wij ook onze eigen sticker en logo ontworpen. We richtten ons eigen promoteam op en gingen op pad. Meer dan 100 leerlingen van onze school werkten mee aan de affiche, twee leerlingen filmden alles met een drone, en met z’n allen werkten we het idee verder uit.”