VIDEO. Ballonnen en veel volk voor de Ronde in Sint-Niklaas JVS

07 april 2019

15u20 0 Sint-Niklaas Mooi weer, veel volk en luchtballons op de Grote Markt: in Sint-Niklaas heeft de Ronde opnieuw een mooie verwelkoming gekregen.

Rond 11.05 uur reden de renners vanuit Velle in Temse Sint-Niklaas binnen. Op de rotonde aan het zwembad stond er al heel wat volk. Een dankbare plek om naar de koers te kijken, want de hele Ronde-karavaan passeerde er twee keer. Op de Grote Markt stonden tien luchtballons recht voor de doortocht van de Ronde. Mooie beelden voor de rechtstreekse tv-uitzending. Een klein groepje renners draaide eerst het stadscentrum in, na een minuut gevolgd door het peloton in een gezapig tempo.

Terrassen vol

Met ook de zon van de partij was er niet meer nodig om in Sint-Niklaas een mooi koersmoment te beleven, in het eerste Dorp van de Ronde. En hoewel de passage van een heel wielerpeloton nog geen minuut duurt, zaten de terrassen van de horecazaken rond de Grote Markt toch lekker vol.

De Wase hoofdstad was liefst twintig jaar lang de startplaats van ‘Vlaanderens Mooiste’ - in 1997 was het de laatste keer. De Sint-Niklazenaren hebben nog steeds een groot hart voor de koers. “We zijn toch eigenlijk echt heel blij dat de Ronde hier passeert”, klonk het vanochtend weer bij vele koersliefhebbers.

De renners reden via de Parklaan een toertje rond de Grote Markt, om via de N70 en Dendermondse Steenweg richting Tielrode en Hamme te rijden.