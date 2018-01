Verwarde patiënt verliest flesje met chemo 02u36 0 Foto Kristof Pieters Zo ziet het flesje dat man verloor eruit. Wie het flesje aantreft, wordt gevraagd de hulpdiensten te bellen. Sint-Niklaas Politie en brandweer hebben afgelopen weekend met man en macht gezocht naar een flesje met chemo. Een verwarde patiënt had het AZ Nikolaas verlaten voor een wandeling en was het flesje kwijt geraakt.

Een patiënt die in behandeling is voor kanker had het ziekenhuis vrijdagvoormiddag verlaten en was een paar uur lang op de dool geraakt. Toen hij uiteindelijk werd teruggevonden, bleek dat hij een flesje met medicatie was kwijt geraakt. Omdat de vloeistof potentieel gevaarlijk is voor anderen, vroeg het ziekenhuis de hulpdiensten in bijstand. De medicatie, een chemisch product, is namelijk bijtend voor de huid en kan aanleiding geven tot irritatie. Het is niet uitzonderlijk dat kankerpatiënten zo'n flesje meekrijgen. Het is een alternatief voor een infuus waardoor patiënten meer bewegingsvrijheid hebben en ze bijvoorbeeld al eens met familie naar de cafetaria kunnen gaan of zelfs het weekend thuis kunnen doorbrengen. Bij het AZ Nikolaas is het de eerste keer dat een patiënt de chemobeker kwijtspeelt tijdens een wandeling.





Verward

"De persoon in kwestie was heel verward en kon niet meteen zeggen welk traject hij had afgelegd en wist ook niet meer waar hij het flesje verloren kon zijn", vertelt commissaris Dirk Huys van de politie van Sint-Niklaas. "We hebben daarom een perimeter afgebakend rond het ziekenhuis en met hulp van de brandweer een zoekactie gehouden langs het traject dat de man vermoedelijk gevolgd heeft." De hulpdiensten vermoeden dat de man het flesje is verloren in de zone tussen het Hendrik Heymanplein, Grote Markt, stadspark, Moerlandstraat en Stationsplein. Het flesje heeft de grootte van een colablik en er wordt gevraagd om contact met de ogen of de mond te vermijden. Vermoedelijk is het flesje nog iets over halfvol. De hulpdiensten hebben vooral schrik dat een kind in contact zou komen met de chemische vloeistof. Om geen enkel risico te nemen werd er ook een opsporingsbericht geplaatst op de Facebookpagina's en websites van de politie en de stad.





Wie het flesje aantreft, wordt gevraagd het niet op te nemen of te verplaatsen maar naar het nummer 112 of de politie te bellen. Zij zullen zorgen dat iemand van de hulpdiensten het flesje komt afhalen en dat het op de gepaste wijze wordt afgevoerd. (PKM)