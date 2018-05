Veroordeeld voor vals rijbewijs 17 mei 2018

Een 43-jarige bestuurder uit Wetteren is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij rondreed met een vals rijbewijs. De man liep op 24 september vorig jaar tegen de lamp toen hij door de politie van Sint-Niklaas werd gecontroleerd. De patrouille vond het verdacht dat de bestuurder bij het zien van de agenten snel zijn wagen wou parkeren. Tijdens de controle van zijn rijbewijs hadden de inspecteurs meteen in de gaten ging dat het om een vervalsing ging. De bestuurder gaf toe dat hij het document via het internet had gekocht. Bovenop zijn geldboete kreeg hij van de rechter ook nog een rijverbod van een maand opgelegd. (PKM)