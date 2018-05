Vernieuwing Christus Koning-site in de maak AANLEG TRAGE WEG ZET INGREPEN VOOR CHIRO EN SCOUTS IN GANG JORIS VERGAUWEN

22 mei 2018

02u24 0 Sint-Niklaas Het heeft vijf jaar geduurd, maar eindelijk kan de aanleg van een verbinding tussen de Vinkenlaan en de Houtduifstraat starten. Meteen wordt de hele Christus Koning-site vernieuwd, met de heraanleg van het speelterrein en een nieuwbouw voor de chiro.

Een trage verbinding is niet altijd snel te realiseren. Dat is wel gebleken bij de geplande trage wegel tussen de Vinkenlaan en het binnengebied aan de Christus Koningkerk. Daar moet die aansluiten op de Houtduifstraat en vervolgens op de Lepelhoekstraat. Met die wegel komt er een veilige wandel- en fietsverbinding naar school Berkenboom in de Heistraat, de scoutsgroep Sint-Kristoffel, chiro Kriko en de Christus Koningkerk. Onder de kerk ligt feestzaal Oase, maar de kerk zelf krijgt ook een nieuwe, vermoedelijk culturele, bestemming. Aan een toekomstvisie wordt nog gewerkt. Alleszins genoeg redenen voor de stad om alvast die trage verbinding te creëren, als alternatief om een stuk van de drukke Heistraat te vermijden die geen fietspaden heeft.





Ongebruikelijk

De plannen wachten echter al vijf jaar op hun uitvoering. In 2013 kocht de stad een huis in de Vinkenlaan voor 225.000 euro. Van de tuin werd een stuk afgenomen om plaats te maken voor de aanleg van de wegel, waarna de woning werd verkocht voor 151.000 euro. Het was toen een ongebruikelijke manier om een trage verbinding te creëren, maar die kreeg nadien navolging in de Berkenlaan, waar de stad opnieuw een huis kocht, een stukje van de tuin afsnoepte en de woning weer verkocht.





Nieuwbouw

"Voor de Christus Koning-site heeft het lang geduurd, maar we moesten rekening houden met de verzuchtingen van alle betrokken partijen", legt schepen Wout De Meester (Groen) uit. "Met de kerkfabriek Christus Koning moeten we een nieuwe gebruiksovereenkomst afsluiten en voor de grond voor scouts Sint-Kristoffel moet er een erfdienstbaarheid van over- en doorgang gevestigd worden, maar we zijn er nu door. De overeenkomst ligt vrijdag voor op de gemeenteraad. We zullen niet alleen de trage verbinding kunnen aanleggen, maar meteen ook een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren op de site achter de Christus Koningkerk. Zo gaan we het speelterrein achter de kerk opnieuw aanleggen. We gaan de verhardingen verwijderen, zodat de jeugdverenigingen meer ruimte hebben. We gaan wel de parkeerplaatsen behouden", gaat de schepen verder. "Ook voor chiro Kriko komt er een oplossing uit de bus. Die krijgt een nieuw lokaal naast de scouts. Nu zitten de jongeren in een ruimte onder de kerk die vaak te kampen heeft met wateroverlast. Met subsidies en een renteloze lening van de stad helpen we hen nu op weg. Met basisschool Berkenboom was er grondig overleg nodig voor de inplanting van de trage weg aan de schoolpoort. Het was niet de bedoeling chaos te creëren", besluit De Meester.