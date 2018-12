Vernieuwde MIWA-afvalkalender valt in de bus JVS

12 december 2018

15u18 0 Sint-Niklaas Afvalintercommunale MIWA pakt uit met een nieuwe afvalkalender voor 2019. De gekende dubbelzijdige kalender maakt plaats voor een compact boekje. Hiermee speelt de intercommunale in op feedback van inwoners die ze de laatste jaren kreeg.

Te groot formaat, te klein lettertype, te veel kleurtjes door elkaar: dat en meer kreeg MIWA de laatste jaren te horen over de afvalkalender. “Met die opmerkingen gingen we aan de slag, om tot een nieuw formaat en een frissere lay-out te komen, met een 36 pagina’s tellend boekje. Alleen het jasje werd aangepast, inhoudelijk blijft alles hetzelfde. We vragen wel om zeker de juiste ophaaldagen bij de start van het nieuwe jaar na te kijken. Mogelijks wordt het PMD, GFT of huisvuil in 2019 op een andere dag opgehaald dan in 2018", klinkt het bij MIWA.

De vernieuwde kalender besteedt meer aandacht aan de ophaal- en sorteerregels en licht elke maand een ander onderwerp over afval toe, afgestemd op het seizoen. Elke maand staat apart op een pagina, het lettertype is groter en enkel wat van toepassing is die maand staat op die pagina genoteerd.

Voor de start van de kerstvakantie moeten alle kalenders bedeeld zijn binnen de MIWA-regio Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster. Wie op 22 december geen kalender heeft gekregen, kan er eentje opvragen bij MIWA of via het stad- of gemeentehuis.

Info: MIWA: Vlyminckshoek 12, Sint-Niklaas, info@miwa.be, 03/776.72.50.