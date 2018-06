Vermoedelijke winkeldief betrapt 05 juni 2018

03u00 0 Sint-Niklaas In het Waasland Shopping Center werd een vermoedelijke winkeldief betrapt.

De politie werd vrijdagavond rond 17.30 uur opgeroepen door de security van het winkelcentrum voor een verdacht persoon. Toen de politie de man wou aanspreken, gooide die plots iets weg. Het bleek te gaan om een kleine tang waarmee men beveiligingslabels uit kledij kan wegknippen. De man bleek van Roemeense nationaliteit en was illegaal in het land.





Hij werd opgesloten in de cel in afwachting van een beslissing van de dienst vreemdelingenzaken. (PKM)