Verkeersmaatregelen voor na-Tourcriterium 27 juli 2018

Voor het na-Tourcriterium van volgende woensdag 1 augustus kondigt het stadsbestuur een reeks verkeersmaatregelen aan. Het wielerprogramma gaat van start om 15.30 uur, met om 18.30 uur de tijdrit voor de profs en vanaf 19 uur het criterium zelf. Aansluitend is er een optreden van Swoop (21.30 uur) en van Sergio (22.30 uur). Op woensdag is er van 9 uur 's morgens tot middernacht een rijverbod op de Grote Markt en in de Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein en in de Parklaan tot de Moerlandstraat. De parking onder de Grote Markt is de hele dag onbereikbaar. Er geldt een parkeerverbod op woensdag van 8 uur tot 24 uur in de zone Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat en -plein, Hofstraat (langs de kant van rusthuis Het Hof) vanaf de bushalte tot de rotonde, Parklaan tot Moerlandstraat en Schouwburgparking (vanaf 12 uur). Er is tevens parkeerverbod in de August Nobelsstraat. De bewoners van de straten waar een parkeerverbod of een verbod van doorrij geldt, worden doorverwezen naar de parkings van het Hendrik Heymanplein en Zwijgershoek. (JVS)