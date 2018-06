Verkeerd geschakeld met vervangwagen: knal tegen gevel 27 juni 2018

02u48 0

Een zware crash maken met een vervangwagen. Het is een bestuurster gisterenochtend overkomen in de Coppelaan in Belsele. De vrouw kwam rond 11.30 uur met een enorme klap tegen de gevel van een woning aan de overkant van de straat terecht. Ze had een foute schakelbeweging met haar vervangwagen gemaakt. Naar eigen zeggen schakelde ze naar de eerste versnelling, maar schoot de wagen plots pijlsnel achteruit. De vrouw bleef ongedeerd, maar de schade aan de wagen en de gevel van het huis is aanzienlijk. De brandweer moest dan ook ter plaatse komen om de garage en de gevel van de woning te stutten. (PKM)