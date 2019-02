Vergeten kookpot op vuur veroorzaakt rookontwikkeling in appartement Kristof Pieters

18 februari 2019

16u43 0

In een gelijkvloers appartement in de Puitvoetstraat ontstond maandagvoormiddag om 10.50 uur een rookontwikkeling. Deze was het gevolg van een vergeten pot op het fornuis. De bewoners, een Roma-familie, konden de flat veilig verlaten en bleven ongedeerd. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle. Het appartement werd daarna grondig verlucht. Voornamelijk in de keuken ontstond lichte rookschade. Door de interventie was de straat korte tijd afgesloten voor het verkeer.