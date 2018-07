Vergeten broodrooster zet appartement onder rook 24 juli 2018

02u38 0 Sint-Niklaas In het Sint-Rochushof in Sint-Niklaas werd zondagavond een rookontwikkeling vastgesteld in een appartement op de tweede verdieping.

De brandweer en medische diensten werden zondag massaal ter plaatse gestuurd toen er een rookontwikkeling werd vastgesteld in het Sint-Rochushof. Gelukkig bleek al heel snel dat er niks ernstigs aan de hand was. De bewoonster van een appartement op de tweede verdieping was haar broodrooster vergeten afzetten, wat voor heel wat rookontwikkeling zorgde. De vrouw werd ter plaatse in de ziekenwagen gecontroleerd op rookintoxicatie.





Ondertussen verluchtte de brandweer haar appartement grondig met een overdrukventilator. Buiten geurhinder liep het appartement geen schade op. (PKM)