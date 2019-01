Vergeet Parijs- Roubaix: eerste ‘Wase Keikop’ stuurt wielertoeristen over mooiste kasseistroken in eigen regio JVS

08 januari 2019

12u22 0 Sint-Niklaas In maart vindt de allereerste ‘Wase Keikop’ plaats, een bewegwijzerde fietsroute langs de mooiste, vaak vergeten kasseistroken van het Waasland. Er zijn vier verschillende routes, van 25, 60, 90 en 125 kilometer. De eerste Wase versie van Parijs-Roubaix is een feit.

Een recreatieve fietstocht over de mooiste en vaak vergeten Wase kasseistroken, dat is het recept van de allereerste Wase Keikop. Die vindt plaats op zaterdag 23 maart, met start- en aankomstplaats in sporthal De Klavers in Belsele. De inschrijvingen zijn intussen geopend. Deelnemers kunnen kiezen tussen vier routes: een gezinsroute van 25 kilometer (met fietspaden langs de kasseistroken), een kleine route van 60 kilometer, de middelgrote route van 90 kilometer en de lange route van 125 kilometer. Onderweg schotelt de organisatie de wielertoeristen de fijnste kinderkopjes in Sint-Niklaas en omstreken voor, met de langste kasseistroken in Sinaai en vlakbij De Ster in Sint-Niklaas.

Deelnemen aan de gezinsroute is gratis. Voor de kleine route is dat 5 euro, de middelgrote route 10 euro en de lange route 12 euro. Onderweg is er bevoorrading en technische ondersteuning. Er zijn ook douchemogelijkheden in sporthal De Klavers. Wielerclubs die deelnemen met meer dan tien personen kunnen aan de helft van de prijs inschrijven, als dat gebeurt vóór 1 maart.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@creatieveverbinding.be met de gewenste afstand en je volledige naam. Je ontvangt dan een mail terug met betaalgegevens en praktische details.

Info: Facebook ‘Wase Keikop’