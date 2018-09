Verdwenen stadspomp is terug thuis Inhuldiging historisch pronkstuk zaterdag aan Cipierage JVS

06 september 2018

21u46 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag krijgt de historische stadspomp uit 1777 een nieuwe plek, ter hoogte van de Cipierage. Vijftig jaar lang was ze zoek, tot ze bij toeval werd gevonden in een tuin in Moerzeke. Na een grondige restauratie volgt dit weekend de inhuldiging van het 18de-eeuwse pronkstuk.

De waterpomp maakte bijna twee eeuwen lang deel uit van de vismijn op de Grote Markt, die zich van 1777 tot 1841 aan de kant van de Collegestraat bevond. Bij de bouw van het eerste stadhuis in 1841 werd ze verplaatst naar het toenmalige Warandepark, waar nu standbeeld Het Woord staat. Na de afbraak van de kiosk en de vismijn in 1966 voor de aanleg van een busstation, werd wat later de kiosk heropgebouwd in het stadspark, maar de pomp bleek spoorloos.

Decennialang wist niemand waar de oude stadspomp naartoe was. Tot de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) in 2016 een telefoontje kreeg of ze geïnteresseerd was om de oude pomp terug te halen. Het Sint-Niklase pronkstuk stond al die tijd in een tuin in Moerzeke te verkommeren. Een kunstliefhebber met contacten bij de afbraakfirma had de pomp indertijd in handen gekregen en had ze in zijn tuin gezet. Toen het huis werd verkocht, kwamen er via de nieuwe eigenaars contacten met de KOKW en de stad.

De KOKW sprak het sociale economiebedrijf Levanto aan voor de restauratie van de pomp, die verwaarloosd en zwaar beschadigd was. Komende zaterdag, net voor de Open Monumentendag, krijgt dit stukje lokaal erfgoed opnieuw een prominente plek in het stadscentrum. De pomp bevindt zich aan de zijkant van de Cipierage, vlakbij de hoofdkerk. De plechtige onthulling vindt zaterdag plaats om 10 uur.