Verdachte van vluchtmisdrijf opgepakt

De politie heeft een verdachte opgepakt voor het vluchtmisdrijf van afgelopen dinsdagavond in de Kolkstraat in Nieuwkerken. De 19-jarige amazone Femke De Graaf werd aangereden toen ze met haar paard de oprit van de manege verliet. Haar paard raakte gewond maar zelf bleef ze gelukkig ongedeerd. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De klap was bijzonder zwaar want de auto verloor een stuk bumper en andere brokstukken. Een oproep via sociale media, in de kranten en op televisie leverde nu resultaat op. De familie kreeg een tip binnen van een getuige die een zwaar gehavende Ford Fiësta had opgemerkt en stuurde enkele foto's door. "We zijn met de foto's naar de politie gegaan en men is vervolgens ter plaatse gegaan om de man te ondervragen. Blijkbaar kwamen de brokstukken overeen", zegt Femke tevreden. Het zou gaan om een dertiger uit Sint-Niklaas. (PKM)