Verdachte van steekpartij Clinge blijft aangehouden Kristof Pieters

28 december 2018

19u13 2 Sint-Niklaas De 63-jarige vrouw die donderdagochtend werd aangehouden voor haar betrokkenheid bij een steekpartij in het Nederlandse Clinge, blijft nog zeker drie dagen aangehouden. Haar 33-jarige dochter Leila H. uit Sint-Niklaas overleed voor de deur. De rol van de moeder in het drama wordt nog altijd verder onderzocht. Het Openbaar Ministerie houdt alle scenario’s nog open.

Leila H. woonde op een appartement in Sint-Niklaas, maar verbleef geregeld bij haar 63-jarige moeder Fatima in Clinge. De vrouw had een scheiding achter de rug en sukkelde met een depressie. Donderdagochtend rond drie uur werden buren in de De Ruyterlaan in Clinge opgeschrikt door tumult op straat. Buren troffen Leila H. zieltogend aan op de stoep met steekwonden. Haar moeder vertelde dat ze zichzelf iets had aangedaan.

Het Openbaar Ministerie houdt rekening met alle scenario’s en wil voorlopig niks uitsluiten. De moeder blijft daarom voorlopig aangehouden. De 63-jarige vrouw heeft volgens de politie een verklaring afgelegd, maar dat is nog niet voldoende om duidelijkheid te verschaffen.

De kinderen van het slachtoffer van 4 en 7 jaar zijn in overleg met de familie veilig ondergebracht. Na het drama werden ze in eerste instantie door de politie opgevangen.