Verdachte offerblokdiefstal geïdentificeerd 09 maart 2018

De politie heeft iemand kunnen identificeren die verdacht wordt van diefstal van geld uit het offerblok van de kapel in Tereken. Op 1 maart werd de metalen geldlade uit de muur gebroken. De dader ging toen aan de haal met een kleine 10 euro. Ook in mei en juni van vorig jaar waren er diefstallen uit het offerblok. Na de laatste feiten bleef de kapel een week gesloten voor bezoekers. De dader werd wel gefilmd door de bewakingscamera's. Het bleek om dezelfde persoon te gaan die ook de vorige diefstallen pleegde. De politie bevestigt dat de verdachte werd geïdentificeerd, maar onderzoekt nog of het effectief om de dief gaat. (PKM)