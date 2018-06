Verdachte brand in 't Kookpotje EERDER OOK AL INBRAAK EN BRANDMELDINGEN IN BRASSERIE KRISTOF PIETERS

15 juni 2018

03u04 0 Sint-Niklaas Een brand heeft gisterenavond flink wat schade toegebracht aan het bekende restaurant 't Kookpotje aan recreatiedomein De Ster. Er zijn aanwijzingen dat het om kwaad opzet zou gaan. Er is een branddeskundige aangesteld en de politie zal de beelden van de bewakingscamera's onderzoeken.

De hulpdiensten werden donderdagavond rond 19.45 uur opgeroepen nadat een voorbijganger zwarte rook had opgemerkt boven het dak van brasserie 't Kookpotje aan de Lange Rekstraat in Sint-Niklaas. De getuige ging van dichter poolshoogte nemen en zag door één van de ramen dat er een brand woedde. In de zaak was op dat moment niemand aanwezig. De brandweer van de post Sint-Niklaas kwam ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. "Er was een vrij grote rookontwikkeling in het restaurant, maar er waren geen echte vlammen. Het ging eerder om een smeulende brand", zegt kapitein Luc De Wilde. "De brandhaard situeerde zich ter hoogte van de toog. Gelukkig is het tijdig opgemerkt. Niettemin is de schade aanzienlijk, voornamelijk dan door de rook en het roet."





De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar volgens de brandweer is kwaad opzet niet uitgesloten. De politie van Sint-Niklaas spande daarom de zaak af met politielinten. Er zal nu een sporenonderzoek worden uitgevoerd en er komt een branddeskundige ter plaatse. Mogelijk leveren de beelden van de bewakingscamera's iets op. Die werden door de politie meegenomen voor verder onderzoek.





Renovatie

Uitbater van 't Kookpotje is de bekende horeca-ondernemer Patrick Poelman. Hij is ook eigenaar van het Grieks restaurant Kavala in de Parkstraat en restaurant/feestzaal Malpertus in de Beeldstraat. Intussen voegde hij ook nog de strandbar op het recreatiedomein De Ster aan zijn horecapatrimonium toe. Brasserie 't Kookpotje baat hij sinds 2015 uit met zijn echtgenote Le Thi Hong Theu. Daarvoor was het restaurant bekend als De Houtmuis. Poelman investeerde heel wat geld in een renovatie. Hij legde een nieuw terras aan en richtte ook een binnenspeeltuin in. Die situeert zich in een aanpalend gebouw en bleef gelukkig volledig gevrijwaard.





Inbraak

Poelman kwam meteen ter plaatse nadat hij op de hoogte was gebracht van de brand. "Er was niemand meer aanwezig want op donderdag sluit de zaak al om 18 uur de deuren", vertelt hij aangeslagen. "We waren zelf iets gaan eten toen ik plots bericht kreeg dat er iets ernstig aan de hand was. We zijn meteen in de auto gesprongen en naar hier gereden."





Als het om kwaad opzet zou gaan, heeft hij alleszins geen flauw idee wat het motief kan zijn. "Maar vorige week kregen we wel al af te rekenen met een inbraak. Vreemd is ook dat er recent al vier andere brandmeldingen waren. We moeten echter zelf gissen naar wat hier allemaal speelt." Wanneer 't Kookpotje de deuren kan heropenen, is voorlopig nog onduidelijk. "Ik weet nu alleen dat we onze zaak voorlopig niet meer binnen mogen", zucht Poelman aangeslagen.