Verbaal Proces stelt nieuwe plaat voor in De Casino JVS

20 december 2018

09u40 0 Sint-Niklaas Verbaal Proces, het hiphopcollectief rond Tom De Rocker, stelt vandaag in De Casino de nieuwste plaat ‘Krijtlijnen’ voor. Een zachtere plaat is het geworden, grootstedelijker ook, met altijd wel nog een beetje verontwaardiging maar vooral meer ontroering en optimisme. Verbaal Proces speelt vanavond in het voorprogramma van ‘t Hof van Commerce.

Waar op ‘Emoties van een Rebel’ (2017) vooral nog een zekere somberheid, woede en dreiging de boventoon voerden in de rhymes en beats van Tom De Rocker speelt hij op zijn nieuwe plaat andere kaarten uit. De ‘film noir’ in zijn muziek is wat verdreven, een veel meer levenslustige en ook gelouterde man is aan het woord. Een angry young man zal hij altijd wel een beetje blijven, maar hij wíl geloven in een wereld die goed genoeg is om in op te groeien. Ook een hiphopper is niet immuun voor wat het vaderschap en het gezinsleven met zich meebrengt. Nora en Anna De Rocker, de twee dochtertjes van Tom, zijn zelfs te horen op de plaat. En we zíen hem ook bijna grijnzen in sommige nummers. “Dit is een heel ander album dan het vorige, dat klopt. Het gezinsleven, de liefde voor mijn dochtertjes, onze plek in de stad: het klinkt optimistisch en dat wil ik ook. Zo ís het ook voor mij in deze levensfase. Uiteraard zijn er zorgen over het leven en over de toekomst, uiteraard heeft deze stad zijn voor- en nadelen. Maar ik zie het leven graag en dat hoor je ook in de nummers. Deze plaat is zachter, er zijn jazz- en soulinvloeden, en niet alles is hiphop. Het is het fundament van de plaat, maar het gaat veel ruimer. Ik zing zelfs in sommige nummers!” Ook de stem van Hadie De Rudder biedt een mooi tegenwicht.

In het sinnekloas dialect reflecteert hij en bezingt hij zijn liefde voor zijn stad - ook in ‘spoken word’, al gaat de plaat niet zozeer en uitsluitend óver zijn stad. Maar met deze meer grootstedelijke sound geeft ‘Krijtlijnen’ wél als het ware een indirecte ode aan de vaak verguisde Wase hoofdstad, waar de meeste inwoners steevast een haat-liefdeverhouding mee hebben. Fijn ook om bij deze bij wijlen officieuze soundtrack van de stad de saxofoon van jazzmuzikant Cis Beliën er bij te hebben.

Bij Verbaal Proces krijgt Tom De Rocker het gezelschap van stadsgenoten Hadie De Rudder, producer Koen Heirman en dj Ismail Kaba. Vanavond komen ze met hun nieuwste plaat onder de arm naar concertzaal De Casino afgezakt, die ze in het voorprogramma van ‘t Hof van Commerce voorstellen. Fijn voor Flip Kowlier en zin moaten uit Izegem. Info en tickets: www.decasino.be.