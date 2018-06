Veiliger met tweewieler over E17 VOORJAAR 2019 BEGINT AANLEG FIETSVERBINDING TUSSEN SINT-NIKLAAS EN TEMSE JORIS VERGAUWEN

13 juni 2018

02u33 0 Sint-Niklaas Tegen het voorjaar van 2019 vangt de aanleg van de langverwachte, goed uitgeruste fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Temse aan. Die loopt van de N16 in Temse via de Hoogkamerstraat, over de brug van de E17 naar de Houten Schoen in Sint-Niklaas. Voor heel wat scholieren en werknemers uit de omliggende industriezones zal het opgelucht trappen worden.

De realisatie van een degelijke fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Temse via de Hoogkamerstraat staat al een hele tijd op de agenda. Een werk van lange adem is het, terwijl het fietsverkeer op die as alleen maar toeneemt. Tegen eind 2019 zullen fietsers er zich eindelijk heel wat comfortabeler en vooral veiliger kunnen voelen. Het vele zware vrachtverkeer, gevaarlijke kruispunten, dode hoeken, smalle fietspaden tot zelfs géén fietspaden op de brug over de E17: een pretje is het niet om je vandaag met de tweewieler te verplaatsen tussen beide gemeenten. En net dat is wat elke dag honderden mensen doen, zowel scholieren die vanuit Temse naar Sint-Niklaas en terug fietsen als werknemers van bedrijven in de TTS-zone in Temse, het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas of één van de andere omliggende bedrijventerreinen.





Samen 1,9 miljoen euro

De N-VA-schepenen voor Mobiliteit van Sint-Niklaas en Temse hadden gewacht op de komst van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om het fietsdossier Hoogkamerstraat, dat nu zo goed als klaar is voor de effectieve realisatie, met gepaste trots wereldkundig te maken. "Dit is een heel belangrijke fietsverbinding. Bedoeling is om de fietser op deze as een vlotte doorstroming te garanderen, met goeie oversteekplaatsen. Vanaf de N16 in Temse komt er een dubbelrichtingfietspad van 2,5 meter breed tot over de brug over de E17. Op het kruispunt van Eigenlo komen de nodige ingrepen om dodehoekongevallen te vermijden. De fietser krijgt er veel meer ruimte. Op de Houten Schoen blijft het huidige dubbelrichtingfietspad liggen, maar komt er aan de andere kant van de weg een extra enkelrichtingfietspad bij", zeggen de Sint-Niklase schepen Carl Hanssens en zijn Temsese collega Lieve Truyman. Voor Sint-Niklaas komt de kostprijs op 1,1 miljoen euro, voor Temse op 800.000 euro. De Vlaamse en provinciale overheden komen voor de helft tussen.





Intussen wordt er in Sint-Niklaas ook werk gemaakt van de vernieuwing van de Puitvoetstraat, met vrijliggend dubbelrichtingfietspad. "Dat is een belangrijke fietsverbinding tussen de Dendermondse Steenweg, het Industriepark-West en het Waasland Shopping Center."





Trage wegen tussen bedrijven

En tot slot vormt ook het RUP Industriepark-Noord een bijkomende verbetering voor het fietsverkeer. "Het heeft geen zin om goeie fietspaden te leggen náár het bedrijventerrein als het ín het bedrijventerrein een woestenij vol vrachtwagens blijft. Via dat RUP maken we trage wegen tussen de bedrijven door mogelijk", aldus schepen Hanssens. Voor de TTS-zone in Temse is diezelfde oefening aan de gang. "Dat bedrijventerrein dateert uit de jaren 1960 en is op vlak van wegeninfrastructuur danig verouderd. Er zitten wel een 200-tal bedrijven, goed voor 3.500 werknemers. We zijn bezig met een grootschalig vernieuwingsplan, ook op vlak van fietsinfrastructuur."