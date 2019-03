Veertiende Foire du Vin in ‘t Bau-huis: “Proeven bij meer dan 40 wijnboeren” JVS

04 maart 2019

12u14 0 Sint-Niklaas Komend weekend vindt in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas al de veertiende editie plaats van de Foire du Vin. Meer dan veertig wijnboeren uit alle wijnstreken van Frankrijk zijn van de partij, maar ook Italiaanse, Belgische, Duitse en Spaanse wijnen zijn er te ontdekken.

De Foire du Vin is voor vele wijnliefhebbers tot ver buiten de regio uitgegroeid tot dé afspraak in het voorjaar, zeker ook bij Nederlanders. Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 maart is de Foire du Vin opnieuw te gast in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas. “De even eenvoudige als succesrijke formule blijft behouden: proeven en kopen, direct bij de wijnboer. De exposanten zijn dus allemaal zelf wijnbouwers en het publiek kan er in alle rust met hen kennismaken en proeven van hun wijnen. En wat men lekker vindt, kan men ook meteen kopen en meenemen”, aldus organisator Stefaan Devies.

Alle wijnstreken van Frankrijk zijn vertegenwoordigd, van Bordeaux, Bourgogne, Champagne en Beaujolais tot Loire, Elzas, Languedoc, Provence en Rhône. “Dat mooie palet Franse wijnen wordt verder internationaal ingekleurd met Italiaanse, Belgische, Duitse en Spaanse wijnen. Ook de geestrijke dranken ontbreken niet, met een aanbod van exclusieve Cognac, Calvados en gin. Enkele stands met Franse streekproducten vervolledigen het aanbod. Bovendien is er een catering met oesterbar en restaurant om ter plekke iets te eten.”

De Foire du Vin is vrijdag open van 17 tot 21 uur, zaterdag van 11 tot 20 uur en zondag van 11 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 6 euro, inclusief degustatieglas. Er is een ophaalpunt voorzien, een scoutsgroep uit Sint-Niklaas helpt bezoekers bij het inladen van hun wijnaankopen.

Info: www.foireduvin.be.