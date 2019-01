Veel meldingen maar slechts 1 pv voor afsteken vuurwerk Kristof Pieters

01 januari 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft voorbije nacht een dertigtal meldingen gekregen van bewoners die klaagden over het illegaal afsteken van vuurwerk. In Sint-Niklaas geldt er een totaalverbod voor vuurwerk. De meeste meldingen kwamen binnen kort voor of kort na middernacht. De politie stuurde patrouilles uit maar aangezien de meldingen zo kort na elkaar kwamen, was het bijzonder moeilijk om vaststellingen te doen en waren ter plaatse enkel nog de restanten te zien op straat. Er werd uiteindelijk slechts één proces-verbaal opgesteld. Het ging om jongeren die al in de vooravond vuurpijlen hadden afgeschoten in de omgeving van het Stationsplein. De politie trof enkele jongeren aan die in het bezit waren van vuurwerk en nam dit in beslag.