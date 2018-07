Veel brandjes door aanhoudende droogte VERHOOGDE WAAKZAAMHEID IN HEIDEGEBIED KRISTOF PIETERS

03 juli 2018

02u49 0 Sint-Niklaas De Hulpverleningszone Waasland roept de bevolking op tot waakzaamheid na verschillende brandjes door de droogte. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft code geel afgekondigd in de natuurgebieden in de regio. Onder meer in het Stropersbos, Heidebos en de Waasmunsterse Heide moet men extra voorzichtig zijn.

De brandweer moest in onze regio de voorbije 24 uur drie keer uitrukken voor branden die te maken hebben met de aanhoudende droogte. Bomen, grassen en planten zijn kurkdroog en kunnen bij het minste ontvlammen. Gisteren werd de post Kruibeke rond 14.30 uur opgeroepen voor een haagbrand in de Moortelstraat in Kruibeke. Een hoopje tuinafval was in brand geschoten en het vuur sloeg in een mum van tijd over op een haag die deels in vlammen opging. De brandweer kon erger voorkomen.





Zondagmiddag ging ook al een deel van een hooiveld in Kallo in vlammen op. De eigenaar was zijn veld aan het maaien en er ontstond brand toen het hooi in contact kwam met de hete uitlaat van de grasmaaier. Het vuur werd door de vrij sterke wind snel verspreid. De eigenaar ondernam zelf nog een bluspoging, maar in een mum van tijd stond enkele tientallen vierkante meters grasveld in lichterlaaie. De opgeroepen brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar aangrenzende begroeiing of gebouwen. De 'schade' bleef beperkt tot een stuk van het grasveld van zo'n 500 vierkante meter. Tot slot moest de brandweer zondag ook in Belsele een beginnende bosbrand blussen in de Kouterstraat. Ook in Lokeren is het opletten met de droogte. Op zondag begon omstreeks 17 uur op Hillare een pas afgereden graanakkerland te smeulen.





Omdat de droogte nog even kan aanhouden, roept de Hulpverleningszone Waasland de bevolking op om extra voorzichtig te zijn. "Bij deze droogte is het bijvoorbeeld gevaarlijk om je brandende peuken achteloos weg te gooien", zegt Thierry Van Goethem, directeur operaties.





Code geel

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft intussen code geel afgekondigd voor de natuurgebieden in de regio. Dat betekent dat het risico op brand groter wordt en beheerders en brandweer extra waakzaam zijn. "We hebben in onze zone het geluk dat er geografisch goed gespreide open waterplassen zijn waar we terechtkunnen", vervolgt Van Goethem. "In de post Stekene beschikken we over een bosbrandweerwagen en daarnaast hebben we nog twee 4x4-autopompen in Kieldrecht en Sint-Niklaas. Als er echt een grote bosbrand zou uitbreken, moeten we versterking vragen aan andere korpsen die over gespecialiseerd materieel beschikken, maar kleinere vegetatiebranden kunnen we zeker aan."





Van Goethem benadrukt dat er niet alleen aandacht moet zijn voor de droge natuur, maar ook voor de medemens. "We verzorgen met onze hulpverleningszone namelijk ook het ziekenvervoer en bij deze hitte is het belangrijk dat mensen, vooral ouderen, voldoende drinken zodat ze niet gedehydrateerd raken."