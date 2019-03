Veel animo en pianomuziek tijdens R-Oh-de Loperweekend in stadskern JVS

17u18 0 Sint-Niklaas Een heel weekend lang hebben de handelaars in het Sint-Niklase stadscentrum zich van hun beste kant laten zien.

Tijdens het ‘R-Oh-de Loperweekend’ zorgden de winkels voor heel wat animo en enthousiasme. De rode loper werd uitgerold, heel wat winkels toonden hun nieuwste collecties en trakteerden hun klanten. Het werd ook een muzikaal winkelweekend, met piano’s op verscheidene plaatsen in het winkelgebied. Een aantal piano’s werd bekleed door kunstenaars. De stad stelde ze gratis ter beschikking van voorbijgangers. Wie wilde, kon gewoon achter een piano gaan zitten en een liedje spelen. Een knipoog was dat naar het muziekfestival PianoFest, dat het voorbije weekend ook plaatsvond in Sint-Niklaas.