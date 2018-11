Veegmachine gaat volledig in vlammen op Kristof Pieters

29 november 2018

Een straatveegmachine is donderdagmiddag in vlammen opgegaan. De chauffeur kon het voertuig nog wel op de pechstrook zetten en zichzelf in veiligheid brengen toen er plots een zware rookontwikkeling was in de laadbak. Het incident gebeurde rond 13.50 uur op de Lokerse Baan in Belsele ter hoogte van ’t Amerikaantje. De vlammen laaiden erg hoog op. De brandweer van Sint-Niklaas had het vuur gelukkig wel snel onder controle. Op minder dan een minuut was het voertuig geblust. Het is wel volledig verloren. De oorzaak is moeilijk te achterhalen. Mogelijk gaat het om een technisch defect maar het is niet uitgesloten dat de machine iets brandbaar had opgezogen.