VDAB-topman te gast op Walk&Talk 06 februari 2018

02u34 0 Sint-Niklaas VDAB-topman Fons Leroy is vandaag te gast op de Walk&Talk-bijeenkomst in de bibliotheek in Sint-Niklaas.

'Walk&Talk' is een gratis netwerkplatform voor mensen die ander werk zoeken of een carrièreswitch overwegen. Een professionele gastspreker licht telkens een bepaald thema toe en nadien is er tijd om ervaringen en tips met elkaar te delen bij een kop koffie. 'Walk&Talk' is gratis en wordt maandelijks in de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein georganiseerd, telkens op dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur. Vandaag is Fons Leroy de spreker van dienst op Walk&Talk. Hij heeft het over de arbeidsmarkt van morgen. Iedereen kan bij de VDAB-topman terecht met alle vragen.





Tips uitwisselen

Na de infosessie is er gelegenheid om de andere deelnemers te leren kennen, tips uit te wisselen en vragen te stellen, bij een kop koffie of thee. Vooraf inschrijven kan, maar gewoon langskomen is ook mogelijk. Walk&Talk vindt plaats van 10 tot 12 uur in de bib op het Hendrik Heymanplein 3 in Sint-Niklaas. Meer informatie: bibliotheek@sint-niklaas.be, tel. 03/778.34.00. (JVS)