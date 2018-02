Vavato veilt in sneltreinvaart ONLINE VEILINGHUIS UIT SINT-NIKLAAS RICHT BLIK OP EUROPESE MARKT JORIS VERGAUWEN

16 februari 2018

02u52 0 Sint-Niklaas Het gaat met een razende vaart vooruit voor Vavato, het jonge online veilinghuis uit Sint-Niklaas. Dit jaar trekt het de Europese online veilingmarkt op, met de Belgische techpionier en investeerder Jurgen Ingels als bondgenoot.

Het online veilinghuis dat drie jonge vrienden in maart 2015 opstartten vanuit een leegstaande loods in het Europark-Noord in Sint-Niklaas is drie jaar later klaar om de Europese markt op te gaan. Vavato heeft er al meer dan 800 veilingen opzitten, heeft intussen dertig medewerkers in dienst en werkt vanuit twee locaties in België, want ook in Hasselt beschikken ze nu over een locatie. De omzet in 2017 groeide met meer dan 300 procent tegenover 2016. Het gaat dus lekker hard voor de jonge dertigers Pieterjan Van Emelen, Fons Tooten en Kevin Van de Vyver, de veilingmeesters van Vavato.





App

Bij hun start in 2015 klonk het nog zo: "We pakken het bewust anders aan als de klassieke veilinghuizen. We zijn actief op sociale media en hebben een eigen app. Op die manier staan we heel dicht bij aanbieders en kopers. We willen veilingen vooral transparanter, minder oubollig en toegankelijker maken door middel van een innovatief en gebruiksvriendelijk online platform." Hun allereerste veiling was toen meteen ook een eyecatcher. Stellingbouwer Michel Van den Brande, bekend van 'The Sky Is The Limit', liet er 25 auto's veilen. "Die auto's hebben ons beslist een grote boost gegeven."





Online verkoop

Vavato is intussen gespecialiseerd in de online verkoop van industriële goederen, overstock en faillissementsgoederen. De oplossing die Vavato biedt aan bedrijven om op een snelle en transparante manier cash te genereren door overstock om te zetten in liquiditeit, slaat duidelijk aan. En ook curatoren en leasingmaatschappijen hebben hun weg gevonden. Wat de online verkoop van voertuigen betreft, zijn ze nu zelfs het grootste online veilinghuis in België en Nederland. Dit jaar plant Vavato een verdere groei, met nieuwe vestigingen in Nederland, Duitsland en Spanje.





Investeerder

Daarvoor kan het rekenen op de inbreng van investeerder Jurgen Ingels, de oprichter van Clear2Pay, die zich via de verkoop van zijn betaaltechnologiebedrijf ontpopte tot een actieve investeerder in techbedrijven. "Ik heb niet lang getwijfeld om in Vavato te stappen, ook al is dit een ander soort investering als waar ik om bekend sta. Niet alleen geloof ik in deze drie ambitieuze jonge kerels, die weten wat ze willen en recht op hun doel afgaan. Zij zijn er met hun innovatieve aanpak in geslaagd om de attitude in België ten opzichte van online veilen te veranderen. Binnen een aantal jaren zal de meerderheid van de online verkopen via een veilingsysteem verlopen, daar ben ik van overtuigd. 'Online auctioning' is de toekomst en digitale technologie speelt daarin een hoofdrol. Vavato heeft alle troeven in handen om hier als Belgische speler een hoofdrol in te gaan spelen."





Jurgen Ingels investeert én adviseert, wat voor het Vavato-trio een grote meerwaarde moet betekenen. "We bereiken steeds vaker een internationaal publiek. We zijn klaar om die internationale markt op te gaan. En daarvoor kunnen we op de steun en het advies van niemand minder dan Jurgen Ingels rekenen, die sinds half januari een minderheidsbelang in Vavato heeft. We willen tegen augustus een volledig nieuwe website lanceren, in meerdere talen. Bieders zullen dan ook via een app de veilingen 'on-the-go' kunnen volgen."