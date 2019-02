Vavato doet eerste overname: “We zijn meteen het grootste Belgische online veilingplatform" JVS

25 februari 2019

15u01 0 Sint-Niklaas Het online veilingplatform Vavato uit Sint-Niklaas heeft zijn eerste overname gedaan. Jorisco, het veilinghuis uit Hamme, wordt vanaf vandaag eigendom van Vavato Group. Met de overname van Jorisco wordt Vavato het grootste online veilinghuis in België.

Na amper vier jaar aanwezigheid op de online veilingmarkt doet Vavato Group met Jorisco uit Hamme zijn eerste overname. Jorisco is de grootste faillissementsmakelaar van België. Door de overname haalt Vavato Group dus heel wat extra kennis en expertise in huis en geniet Jorisco op zijn beurt van het modern en internationaal platform van Vavato.

De werknemers van Jorisco vloeien over naar het kantoor van Vavato Group in Sint-Niklaas. Er verdwijnen dus geen jobs, laat het bedrijf weten. “Integendeel, Vavato Group zal dankzij de overname de business internationaal verder uitbreiden. Paul Borms, hoofdaandeelhouder van Jorisco, blijft een belang behouden in Vavato Group en zal meewerken aan de strategie voor verdere expansie.”

30 werknemers

Het online veilingplatform Vavato werd in 2015 in Sint-Niklaas opgericht door de drie jonge ondernemers Kevin Van de Vyver, Pieterjan Van Emelen en Fons Tooten. Dankzij de sterke achterliggende technologische infrastructuur van het platform kende het bedrijf een belangrijke groei en wist het online veilen in België op de kaart te zetten. Het telt intussen dertig vaste werknemers in het hoofdkantoor in Sint-Niklaas.

Begin 2018 stapte Jurgen Ingels als investeerder en expert mee in het bedrijf. “Dankzij de overname van Jorisco zetten we onze positie in België kracht bij en wordt Vavato het grootste Belgische online veilingplatform. De drempel naar een internationale expansie wordt hierdoor significant kleiner”, aldus Jurgen Ingels.

Buitenland

Vavato en Jorisco verhandelden in 2018 samen voor 43 miljoen euro aan activa. Na de overname zou dit stijgen naar minimaal 55 miljoen euro, waardoor Vavato Group in éé klap het grootste online veilingplatform van België wordt. Maar daar stopt het niet voor Vavato Group. In het najaar van 2019 plant het bedrijf zijn volgende investeringsronde en er wordt ook gekeken naar het buitenland voor toekomstige overnames. Dit moet de positie van Vavato Group op Europees niveau versterken. “We zijn ervan overtuigd dat er nog potentieel is voor ons concept. We richten onze pijlen dan ook op het buitenland. Vooral landen waar de economie terugvalt en waar bedrijven met grote overstocks kampen, zijn interessant voor ons. Dankzij de ervaring en kennis van Jurgen Ingels kunnen we kort op de bal spelen en opportuniteiten grijpen wanneer ze zich voordoen”, aldus medeoprichter Fons Tooten van Vavato Group.