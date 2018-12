Vandaag wel kerstmarkt in Sint-Niklaas: “We maken er nog een topdag van” JVS

09 december 2018

15u47 0 Sint-Niklaas Vandaag is de kerstmarkt op de Grote Markt in Sint-Niklaas nog open tot 20 uur. Door het gure herfstweer werd de kerstmarkt zaterdag in de namiddag gesloten. Vandaag is het enthousiasme groot bij de 60 standhouders van de kerstchalets. “We maken er nog een topdag van.”

Het winderige en natte weer zorgde gisteren voor het vroegtijdig stopzetten van de kerstmarkt op de Grote Markt. Om 16 uur moesten de kerstchalets dicht, omdat er windsnelheden tot 90 km/u werden verwacht. Bij de uitbaters van de 60-tal kerstchalets was er wel begrip voor die maatregel. “Spijtig natuurlijk, want zaterdag is de topdag van deze driedaagse kerstmarkt. Maar we begrijpen de beslissing wel, voor de veiligheid. Voor de vele verenigingen is dit wel een ferme domper. Maar hopelijk wordt het vandaag wél een topdag. Daar gaan we alles aan doen!”, klinkt het.

De kerstmarkt is vanmiddag om 14 uur geopend. Nog tot 20 uur blijven de kerstchalets open. Ook het nieuwe, overdekte winterras wordt fel gesmaakt. Daar zijn de komende uren nog een paar optredens.