Vanaf mei half uur gratis parkeren onder Grote Markt 28 april 2018

02u39 0 Sint-Niklaas Vanaf 1 mei kan er een half uur gratis worden geparkeerd onder de Grote Markt in Sint-Niklaas.

In de betalende parkeerzones in de Sint-Niklase stadskern is het eerste kwartier overal gratis. In de parking onder de Grote Markt wordt dat gratis kwartier vanaf volgende dinsdag 1 mei verlengd naar een half uur. "Het is een nieuwe maatregel waarmee we de handelaars in de stadskern willen ondersteunen, maar waarmee we tegelijk ook een antwoord willen bieden aan een aantal bezorgdheden", schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). De directe aanleiding voor deze ingreep is de regelmatige onbeschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor het stadhuis vanaf mei tot en met september én de nakende werkzaamheden aan het stadhuis. "Sinds midden 2017 geldt het winkelparkeren ook op de Grote Markt, in de zone voor het stadhuis. Voor heel wat handelszaken op en in de directe omgeving van de Grote Markt zijn deze kortparkeerplaatsen heel belangrijk. Het gaat om de intussen bekende, groen omrande parkeerplaatsen, waar de bezoeker dertig minuten gratis kan parkeren met de parkeerschijf. Bij de afbraak van de rechtervleugel van het stadhuis zullen na de zomer heel wat van die kortparkeerplaatsen ingenomen worden.





Oudercomité college

Bovendien beginnen vanaf mei ook de evenementen en is het onvermijdelijk dat de zone voor het stadhuis ook daarvoor regelmatig wordt ingenomen. Daarom wordt het winkelparkeren uitgebreid naar de parking onder de Grote Markt. Het gebeurt óók op vraag van het oudercomité van het College, om ouders met een gratis half uur te overtuigen om de parking onder de Grote Markt te verkiezen boven de parking Schouwburg, die vaak overbezet is voor en na schooltijd", aldus mobiliteitsschepen Hanssens.





Concreet gaat het om een half uur gratis parkeren, tussen 9 uur en 18 uur. Voor wie langer dan een half uur parkeert, blijven de huidige tarieven lopen: 0,90 euro voor het eerste uur en 1,20 euro daarna, van 9 tot 18 uur en 0,60 euro per uur van 18 tot 9 uur. (JVS)