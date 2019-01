Van vuilniszak naar huisvuilcontainer: “Doel is 40 procent minder restafval” JVS

16 januari 2019

21u59 0 Sint-Niklaas Op 1 juli 2019 schakelt Sint-Niklaas over van de vuilniszak naar de huisvuilcontainer. Zo’n 32.000 gezinnen zullen zo’n gratis container krijgen van afvalintercommunale MIWA. De containers worden bij de tweewekelijkse ophaling gewogen. Iedereen betaalt voor het aangeleverde gewicht.

Met 173 kilogram restafval per inwoner per jaar scoort Sint-Niklaas heel slecht. Dat moet naar omlaag en daarvoor wordt vanaf 1 juli 2019 een heel nieuw afvalophaalsysteem ingevoerd, volgens het ‘diftar-principe’. Dat staat voor ‘gedifferentieerd tarief’, want voortaan wordt de afvalfactuur bepaald door het gewicht van het afval.

De grijze vuilniszak wordt vanaf 1 juli vervangen door een grijze huisvuilcontainer, van 40, 120 of 240 liter. Die container wordt door MIWA gratis ter beschikking gesteld op elk adres. In totaal zullen er zo’n 32.000 huisvuilcontainers worden verdeeld. De ophaalfirma zal nog steeds tweewekelijks het restafval inzamelen (in de zomer wekelijks), maar daarbij wordt telkens het gewicht van de inhoud van de container geregistreerd. Inwoners ontvangen dan om de zes maanden een gedetailleerde factuur, met een overzicht van de aangeleverde hoeveelheid afval.

“Doel is om het restafval met 40 procent te verminderen. Sint-Niklaas scoort slecht en we moeten drastisch ingrijpen. Dit is een belangrijke stap, maar ook weer niet revolutionair. In gemeenten als Turnhout, Oudenaarde en ook Lokeren bestaat het al langer. Lokeren zit nu aan 110,5 kg restafval per inwoner per jaar, Sint-Niklaas aan 173 kg”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en de toekomstige MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA). “De hoeveelheid restafval verminderen, is voor iedereen een opdracht. Wie het goed doet, zal minder betalen. Bovendien zullen straks ook meer fracties in de blauwe PMD-zak én in de groene GFT-container mogen, dat helpt ook.”

Wat kost dat?

De kostprijs voor de inzameling en verwerking van restafval bedraagt momenteel 0,21 euro per kilogram. Met dit nieuwe systeem worden er ook andere tarieven ingevoerd. Voor de eerste 100 kg per jaar en per gezinslid is er een tarief van 0,18 euro per kg, voor elke bijkomende kg wordt dat 0,25 euro per kg. Voor de lediging van een container betalen gebruikers 0,15 euro (container van 40 liter), 0,30 euro (120 liter) of 0,60 euro (240 liter). Er zijn ook een hele reeks sociale correcties. Bepaalde inwoners kunnen immers om sociale redenen een tariefvermindering krijgen. Die sociale correcties zijn dezelfde als bij de huidige vuilniszakken, maar in plaats van gratis zakken worden die sociale correcties nu vertaald in euro’s.

Handelaars

Voor horeca, handelaars en ondernemers komen er andere afvalregels. Zij worden doorverwezen naar een private afvalophaler. MIWA en de stad zullen in februari een infomarkt organiseren voor handelaars en ondernemers, waar erkende, regionale firma’s zich komen voorstellen. “Daarnaast komt er ook een raamovereenkomst. Handelaars en ondernemers zullen vrijblijvend daar op kunnen intekenen. In het kernwinkelgebied streven we wel naar een uniforme ophaling. Het kan niet de bedoeling zijn dat in die winkel- en scholenbuurt meerdere afvalophalers actief zullen zijn”, stelt schepen voor Middenstand Ine Somers (Open Vld). Ondernemers die maximaal één container van 22,5 kg restafval per tweewekelijkse ophaling aanbieden, kunnen wel in het diftar-systeem stappen.

Ook scholen, serviceflats, academies en stadsdiensten worden betrokken bij de diftar-inzameling, via een grote container van 1.100 liter. Voor jeugdcentra en verenigingen tot parochiale zalen en moskeeën zal MIWA een raamovereenkomst afsluiten. Gebruikers van ondergrondse afvalcontainers worden door MIWA apart aangeschreven.

“Geen verdoken belastingverhoging”

De kritiek dat de inwoners met het diftar-systeem gewoonweg méér zullen moeten betalen voor de afvalophaling, spreekt burgemeester Dehandschutter tegen. “Dit is absoluut géén verdoken belastingverhoging. Het is niet de bedoeling om de stadskas te spekken, integendeel. Goeie sorteerders worden net beloond.”

MIWA geeft het voorbeeld van een gezin van vier dat 644 kg restafval per jaar aanbiedt. “Als dat gezin 25 procent minder afval aanbiedt, zal het 40 euro besparen. Als het 40 procent minder restafval heeft, zal dat zelfs 69,5 euro minder zijn.”

Praktisch

Zodra de diftar-ophaling in juli start, worden de grijze vuilniszakken niet meer opgehaald. Tot 30 juni is het mogelijk om nog vuilzakken per stuk aan te kopen. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid om een slot van 25 euro aan te kopen voor de container. Sommigen vrezen immers dat afval in andermans container zal belanden.

Ook in de MIWA-gemeenten Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis-Waas wordt het nieuwe systeem op 1 juli ingevoerd. Temse doet nog niet mee. MIWA gaat de komende maanden een grootscheepse infocampagne voeren, met brieven en flyers, infovergaderingen en de website www.miwa.be/mijngrijzecontainer. Er is ook een gratis nummer: 0800/11.398.