Van Avermaet komt naar na-Tourcriterium 26 juli 2018

Greg Van Avermaet staat volgende week woensdag aan de start van het na-Tourcriterium van Sint-Niklaas.

Na de Ronde van Frankrijk zijn er in ons land een hele reeks na-Tourcriteriums gepland. Volgende week woensdag 1 augustus is dat het geval in Sint-Niklaas. Organisator Golazo heeft het deelnemersveld nog niet bekendgemaakt. Maar pelotonsamensteller Erwin Vervecken kondigt wél al de naam van Greg Van Avermaet aan. De toprenner uit Hamme, die deze Tour acht dagen in het geel reed, is uiteraard een lokale held. Dat er een prijskaartje aan Van Avermaet hangt, is duidelijk. En dat wil ook zeggen dat een aantal andere toppers niet komt. Groene trui Peter Sagan maakte bekend dat hij in Herentals, Roeselare en Aalst van de partij is, maar niet in Sint-Niklaas rond de Grote Markt zal rijden. Wél opnieuw aanwezig is Oliver Naesen. Dat zijn twee namen die vorig jaar ook het na-Tourcriterium van Sint-Niklaas reden. Toen haalde Greg Van Avermaet het in de spurt van Oliver Naesen en Thomas De Gendt.





Of het meteen het laatste na-Tourcriterium wordt in Sint-Niklaas, moet snel duidelijk worden. Het contract met Golazo loopt na deze editie af. Eerder verklaarde burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) dat er ook andere opties zijn. "Het is de laatste editie van het huidige contract met Golazo. Het is aan het volgende bestuur om gesprekken te voeren over een nieuw wielerevenement. Dat kan ook een ééndagswedstrijd of een aankomst of vertrek van een rittenkoers zijn. Een wielerwedstrijd die rechtstreeks op tv komt is aantrekkelijk." (JVS)