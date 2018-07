Van Avermaet en Colbrelli blikvangers in na-Tourcriterium JORIS VERGAUWEN

31 juli 2018

Greg Van Avermaet en de snelle Italiaan Sonny Colbrelli worden de blikvangers in het na-Tourcriterium van Sint-Niklaas morgen woensdag. In totaal zullen dertig renners aan de start komen, waaronder ook Belgisch kampioen Yves Lampaert, Oliver Naesen, Jasper De Buyst, Edward Theuns, Tim Declercq en Dimitri Claeys. Met onder andere Laurens De Vreese, Gijs Van Hoecke en Roy Jans verschijnen nog een reeks renners aan de start die de Tour niet in de benen hebben. En met Michael en Dieter Vanthourenhout komen zelfs twee veldrijders rondjes rijden op het parcours rond de Grote Markt en de Parklaan.





Het publiek zal de renners niet alleen in het criterium in actie kunnen zien, maar ook nog in een voorafgaande tijdrit of dernywedstrijd. Om 19 uur wordt het startschot van het na-Tourcriterium gegeven, om 21.15 uur wordt de winnaar gehuldigd.





Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, goed voor acht dagen gele trui in de Tour en vorig jaar al winnaar in Sint-Niklaas, start als topfavoriet. Sonny Colbrelli eindigde in de Tour twee keer als tweede in een massasprint, telkens achter Peter Sagan.





Om 17.30 uur is er een dernywedstrijd en om 18.30 uur een tijdrit. Als afsluiter zijn er optredens van Swoop en Sergio. De toegang tot zowel het criterium als de optredens is gratis.