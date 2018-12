Valet is eerste starter in retail lab: “Met online winkel nu ook stap zetten naar fysieke winkel” JVS

16 december 2018

13u11 0 Sint-Niklaas Het ‘retail lab’ van het Centrummanagement wordt de komende maanden ingenomen door Valet, de dameskledingwinkel van Valérie De Schrijver uit Sint-Gillis-Waas. Zij kiest ervoor om haar zaak, waarmee ze al meer dan één jaar online verkoopt, verder te laten groeien via de formule van het retail lab in de Stationsstraat 94.

Met de slogan ‘Oh, kom maar eens testen’ werd het retail lab eind november 2017 gelanceerd door de vzw Centrummanagement. Het idee was een plaats te voorzien in de stadskern waar nieuwe of bestaande ondernemers hun winkelconcept 3 tot 6 maanden zorgeloos konden uittesten en bijsturen, met het oog op een definitieve vestiging in het winkelgebied in de stadskern. De zoektocht naar geschikte kandidaat-ondernemers verliep moeilijk, waardoor het retail lab, op een paar stadsinitiatieven na, een jaar leeg bleef staan. Onder meer de ‘Winkel van de Sint' was er de voorbije weken gevestigd.

Engagement

Sinds dit weekend is de ‘doorgroeiwinkel’ dan toch ingevuld met een echte starter. Dameskledingwinkel Valet van Valérie De Schrijver uit Sint-Gillis-Waas gaat er haar winkelconcept uittesten. Ze verkoopt al meer dan een jaar online via www.valet-shop.be, maar opent nu dus ook een fysieke winkel in het instapklaar handelspand met een betaalbare huurprijs, een gratis bancontactterminal, basis winkelmeubilair, een internetconnectie, een Oh-kaart-licentie, professionele begeleiding via Unizo en tal van andere ‘ontzorgende’ maatregelen. “In ruil daarvoor verwachten we van de kandidaat-ondernemer professionaliteit, complementariteit en engagement. Er waren een aantal kandidaten, maar die voldeden niet aan deze basisvereisten. Met Valet hebben we er nu vertrouwen in dat er een wil en een engagement is om door te groeien, ook na de testperiode. Alleen op deze manier werken we structureel aan de invulling van de leegstand en de verrijking van het winkelaanbod”, aldus schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA).

Sinds september 2017 is Valet een groeiend online verhaal. Ondanks home-party’s en beurzen bleef de vraag komen van klanten naar een fysiek verkooppunt. “Ik was op zoek naar een handelspand in de stadskern. Met centrummanager Nele De Klerck heb ik de mogelijkheden bekeken. Er stonden nog heel wat panden leeg, maar die waren meestal te groot voor mijn concept. Uiteindelijke hebben we beslist om in het retail lab te starten. De haalbare huurprijs, de extra praktische ondersteuning en de onmiddellijke beschikbaarheid gaven de doorslag. Het geeft ons enerzijds de tijd om te focussen op een kwalitatieve opstart en anderzijds om de komende 3 à 6 maand uit te kijken naar een geschikt pand”, aldus Valérie De Schrijver van Valet.

“Inspirerend”

Voor centrummanager Nele De Klerck is dit een bemoedigende stap. “Hopelijk werkt het verhaal van Valérie inspirerend en mag ik de komende weken of maanden nog nieuwe starters begeleiden in hun traject. De laatste weken voel ik terug heel wat dynamiek en komen er weer nieuwe zaken bij in het focusgebied. Ik denk aan Shop for Geek, Carol & Landis, Nail National, Valet, Loyalty Skateshop,... Er komen ook nog een aantal nieuwe projecten aan in het voorjaar. We zijn er nog lang niet, maar het stemt mij in elk geval al optimistisch.”

Meer info over ondernemen in het retail lab: www.ondernemeninsintniklaas.be.