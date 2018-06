Vakantiegeld te veel? Koop eens... een mug-heli 02 juni 2018

Op Facebook Marketplace is een opmerkelijk zoekertje uit Sint-Niklaas verschenen. Ines De Backer biedt er een helikopter aan en voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een schaalmodel, maar om een heuse Oostenrijkse mug-heli van de reddingsdienst Martin Flugrettung. "Mijn vader is in zijn vrije tijd helikopterpiloot en heeft deze ooit gekocht in Amerika. Hij wou de heli omdat er maar heel weinig exemplaren van gemaakt zijn, maar eigenlijk staat hij nu aardig in de weg in onze garage. Het is destijds gecrasht toen hij nog in gebruik was en dus niet meer luchtwaardig. Wie hem koopt, kan het misschien gebruiken als decoratie of er onderdelen uithalen." Wie 8.000 euro wil neertellen, mag de heli komen ophalen. (PKM)