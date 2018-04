Vaak te snel tijdens weekendcontrole 19 april 2018

De politie van Sint-Niklaas controleerde op zaterdag 14 april de snelheid van de weggebruikers op vijf locaties in de stad. De controles vonden plaats tussen 14 en 22 uur.





In de Vossekotstraat (zone 50 km/u) reden 118 chauffeurs te snel. 8 chauffeurs werden uit het verkeer gehaald. 1 bestuurder legde een positieve ademtest af. Op de Singel (70 km/u) waren er 62 overtredingen en 14 intercepties. De hoogste snelheid bedroeg 100 km/u. 1 pv van waarschuwing werd uitgeschreven voor een voertuig waarvan er geen geldige keuring voor de trekhaak was. In de Puitvoetstraat (zone 50 km/u) waren er 21 overtredingen, 2 intercepties en bedroeg de hoogste snelheid 70 km/u. 1 bromfiets klasse B was niet ingeschreven.





52 overtredingen

In de Prins Boudewijnlaan (50 km/u) werden 84 chauffeurs geflitst en 5 aan de kant gezet. Hier was de hoogst gemeten snelheid 80 km/u. Op de Nieuwe Baan (70 km/u) waren er 52 overtredingen, 2 intercepties en was de hoogste snelheid 92 km/u. 1 bestuurder van een motorfiets kon na achtervolging uit het verkeer worden gehaald. Er werd een pv opgesteld voor het negeren van een bevel van de politie, één voor geen geldige verzekering en door een eerdere veroordeling voor drugs in het verkeer, had de chauffeur medische en psychologische testen opgelegd gekregen, maar had nog niet aan de voorwaarden voldaan waardoor zijn rijbewijs nog niet was teruggegeven. Hij legde tot slot ook nog een positieve ademtest af. Na overleg met het parket werd de motorfiets in beslag genomen. (PKM)