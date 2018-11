Unizo trakteert met 500 biertjes ‘Hoptimist’ op Dag van de Ondernemer JVS

11u30 0 Sint-Niklaas Twee jaar geleden waren het bloemen, vorig jaar Vedett-biertjes, deze keer trekt het Sint-Niklase Unizo-bestuur met vijfhonderd Hoptimist-biertjes op pad, op de Dag van de Ondernemer. Vanochtend zijn ze met die schuimende lading vertrokken om handelaars en middenstanders in Sint-Niklaas en de deelgemeenten te bedanken voor hun inzet.

“Vandaag zetten we de ondernemers in de stad en de deelgemeenten in de kijker en geven we een blijk van waardering voor hun inzet. Dat doen we met een nieuw biertje van de brouwerij Palm, de ‘Hoptimist’. We zijn dan ook optimistisch, omdat we met Unizo vinden dat de stad veel inspanningen doet voor de ondernemers en dat het de goeie richting uit gaat”, klinkt het bij de lokale Unizo-voorzitter Glenn Nicque en de Unizo-bestuursleden.

Uiteraard zijn er altijd nog kritische bedenkingen. Die komen vandaag ook ter sprake tijdens een ontmoeting van het Unizo-bestuur met burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen voor Economie Carl Hanssens (N-VA). “Er is altijd nog verbetering mogelijk. We hebben ook onze wensen en aandachtspunten voor de komende bestuursperiode. Die zullen we vandaag ook meegeven aan het nieuwe stadsbestuur. De Dag van de Ondernemer is daarom ook telkens een reminder, een moment waarop we vragen om de steun aan en de aandacht voor ondernemers niet te laten verslappen. Maar vandaag geven we de stad ook bloemen. Ook centrummanager Nele De Klerck krijgt een grote ruiker voor haar grote inspanningen.”

Vanavond houdt Unizo nog een netwerkdrink in K41 in de Kalkstraat, waarop zo’n 120 ondernemers aanwezig zullen zijn.