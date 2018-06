Uniek Paddeschoothof staat te koop VRAAGPRIJS VAN 1,35 MILJOEN EURO VOOR KASTEELDOMEIN JORIS VERGAUWEN

21 juni 2018

02u51 0 Sint-Niklaas Een intrigerend kasteeldomein van 12.600 vierkante meter, vlakbij het Sint-Niklase stadscentrum, staat momenteel te koop voor 1,35 miljoen euro. Het is al decennialang in handen van de familie Nobels van het vroegere metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman, dat onder meer meewerkte aan de bouw van het Atomium.

De markt van het luxevastgoed trekt voor het eerst in jaren weer aan. Villa's raken vandaag dubbel zo snel verkocht dan vijf jaar geleden, zo concludeerde een vastgoedspeler gisteren na een marktanalyse. Precies op tijd dan voor de familie Nobels, die het 'Paddeschoothof' in Sint-Niklaas te koop heeft gesteld. Dat is een intrigerend kasteeldomein aan het einde van de Paddeschootdreef, in een stadsbuurt waar je net dát soort optrekje niet verwacht.





Kasteel uit 1626

Het kasteel dateert van 1626 en behoort al decennialang toe aan de familie van het vroegere metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman, dat in 1983 failliet ging maar in binnen- en buitenland een grote reputatie had opgebouwd. Het bedrijf werkte onder meer ook mee aan de bouw van het Atomium. Aan het begin van de Nobels-Peelmanstraat in Sint-Niklaas, waar een KMO-zone verscheen na de sanering van die vroegere bedrijfsterreinen, staat nu ook een monument met een stukje van het Atomium.





De familie Nobels behoorde tot de industriële elite van Sint-Niklaas.





Vandaag wordt het kasteel nog bewoond door een telg van de familie Nobels, maar hij wil het kasteeldomein nu van de hand doen. Zijn drie dochters hebben geen intentie om het domein over te nemen.





Caroline Rooman van het vastgoedkantoor 1st Quality kreeg begin deze maand de opdracht om een koper te vinden voor het Paddeschoothof.





"Het kasteel is door de huidige eigenaar grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Het is een fantastische locatie natuurlijk, aan de rand van de stad maar dicht bij alle voorzieningen. We zijn vooral op zoek naar industriëlen of vrije beroepen, mensen die niet ver van de stad willen wonen, maar wel in alle rust en op een idyllische plaats. En het is inderdaad een onverwachte plek voor zo'n groot en bijzonder domein."





Zeven slaapkamers

Het historisch waardevolle kasteel is niet beschermd. Het heeft een woonoppervlakte van 556 vierkante meter, telt zeven slaapkamers en staat op een domein van 12.600 vierkante meter. Het kasteel is omringd door een vijver en beschikt over een zuidwest-georiënteerde parktuin met een tennisterrein in gravel. Aan de straatkant is het domein omgeven door een bakstenen muur met een korfboogpoort.





Intussen hebben al een aantal kandidaat-kopers zich gemeld. "We hebben al enkele kandidaten rondgeleid. Voor dit soort eigendommen screenen we kandidaten op voorhand. Het is een uniek pand dat veel interesse wekt, maar niet iederéén kan zomaar een kijkje komen nemen, dat is logisch. De eigenaar woont er bovendien nog", aldus Caroline Rooman. "Of we snel een koper zullen vinden? Moeilijk te zeggen. In het luxueuze segment is er nog een verschil tussen relatief makkelijk verkoopbare panden van 750.000 à 800.000 euro en de zeer speciale eigendommen, zoals dit er één is. Dan moet je op zoek naar een koper die écht verliefd wordt op dit domein. Daar gaat het om bij zo'n pand. Daar moet je een klik mee hebben, echt iets voor voelen"."





Info: www.1stquality.be.