Uitslaande brand legt magazijn in de as 27 augustus 2018

In het centrum van Sint-Niklaas heeft zondagnamiddag een felle brand gewoed in een magazijn, gelegen tussen de Mercatorstraat en de Dokter van Raemdonckstraat.





De uitslaande brand ging gepaard met een grote rookpluim, die ver in de omgeving te zien was. De brandweer snelde ter plaatse met heel wat materiaal en manschappen. Dankzij die inzet kon vermeden worden dat aanpalende opslagplaatsen mee in vlammen zouden opgaan.





In het deel waar de brand ontstond, werd materiaal van een wasserij opgeslagen. Dat deel van het gebouw is volledig uitgebrand. Hoe groot de schade aan de andere opslagplaatsen en aangrenzende garageboxen is, was onduidelijk. De rook veroorzaakte in de omliggende straten geurhinder. Over de oorzaak is niets bekend. (PKM)