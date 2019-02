Uitgeverij Lannoo en boekhandel ‘t Onteindige Verhaal houden boekenmarkt in ‘t Bau-huis JVS

15 februari 2019

11u00 0 Sint-Niklaas Van woensdag 20 tot en met zondag 24 februari is er in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas een grote boekenmarkt.

Uitgeverij Lannoo en boekhandel ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat in Sint-Niklaas zetten opnieuw de schouders onder die boekenmarkt. Die vindt plaats in ‘t Bau-huis in de Slachthuisstraat in Sint-Niklaas, vijf dagen lang. Je vindt er boeken in allerlei soorten en formaten: van kunst- en interieurboeken, kinder- en jeugdboeken, strips, literatuur, romans, thrillers, reisgidsen, culinaire en non-fictie titels tot een hele reeks schoolspullen. Die worden aangeboden met fikse kortingen, tot 70 procent. Vanaf dit jaar bieden ze er ook een selectie strips aan.

De boekenmarkt vindt plaats op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 februari van 13 tot 19 uur en op zaterdag 23 en zondag 24 februari van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.